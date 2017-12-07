Торесен: не удивлюсь, если «Ак Барс» сыграет в финале Кубка Гагарина

Норвежский нападающий СКА Патрик Торесен прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

«Прежде всего отмечу, что это всего лишь вторая игра в сезоне для меня. Но в целом могу сказать, что хоккей был более открытый, обе команды создавали много моментов, и оба голкипера отыграли здорово. Соперник грамотно воспользовался большинством. СКА немного проиграл борьбу у бортов, а один из их игроков нанёс хороший бросок, и соперник почувствовал, что может выйти вперёд. В хоккее такие вещи происходят быстро, всегда нужно быть начеку.

Во втором перерыве немного поговорили о тактических моментах, о том, что команде нужно делать немного иначе. Казань очень здорово действовала в середине площадки, поэтому в основном касались вопросов тактики.

Решение МОК не повлияло на подготовку к игре. Настрой был такой же, как на матч с Нефтехимиком – СКА приехал побеждать. У всех, и у меня в том числе, были точно такие же ощущения. Делали то, что должны были, хорошо, что взяли два очка.

Сегодня у соперника в составе недоставало многих игроков, но при этом «Ак Барс» сумел навязать очень серьезную борьбу. Так что не удивлюсь, если Казань снова окажется в финале", — передаёт слова хоккеиста официальный сайт СКА.