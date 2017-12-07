Овечкин — об игре своего звена с «Чикаго»: вся тройка наслаждается хоккеем

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги победы над «Чикаго Блэкхоукс» (6:2).

События дня НХЛ. Овечкин разозлился на фейк! И отдаёт долги Кузнецову Александр Великий опроверг слова о белом флаге и набрал четыре очка за «Вашингтон».

«Думаю, сейчас вся наша тройка очень хороша. Проводим много времени на льду. Когда играем, просто наслаждаемся хоккеем. Особенно когда играешь против непростого соперника и крупно его обыгрываешь. Это невероятно», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Звено Овечкина стало первой звездой дня в НХЛ

Тройка Александра Овечкина набрала 11 очков на троих в игре против «Чикаго», сам российский нападающий набрал 4 (1+3) очка за результативность.