Гуськов: Кагарлицкий претендует на поездку на Олимпиаду

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением насчёт того, кто из игроков, не вызванных в состав национальной команды на Кубок Первого канала, способен попасть на Олимпийские игры.

«Кто из игроков других клубов может попасть на Олимпиаду? С ходу беру Кагарлицкого из Череповца. «Северсталь» — средняя команда, которая ставит перед собой задачу просто-напросто попасть в плей-офф. И в этой команде есть лидер – Дмитрий Кагарлицкий, который реально претендует на место в составе сборной России. По крайней мере на этапах Евротура. Не знаю, по каким причинам его не вызывают. Никого не осуждаю. Тем не менее в клубе с периферии, который звёзд с неба не хватает, есть игрок, который действительно является оплотом, лидером и капитаном команды. На нём держится вся игра. Таких хоккеистов по лиге можно ещё поискать. Неизвестно, есть ли у него шансы попасть на Олимпиаду, потому что его не было в сборной столько, сколько там были игроки из СКА и ЦСКА. Это просто пример того, что игроки хорошего уровня в КХЛ, лидеры своих команд достойны, чтобы их хотя бы посмотрели на международном уровне. Тогда игроки будут расти», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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