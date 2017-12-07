Генменеджер «Северстали»: общались с агентом Шипачёва, но даже не дошли до суммы

Генеральный менеджер череповецкой «Северстали» Валерий Зелепукин поделился мнением о селекционной работе клуба.



«Селекция продолжается на протяжении всего времени чемпионата. И на нынешний чемпионат так же рассматриваем кандидатуру, и на следующий сезон. Мы хотим взять хорошего легионера. Но на данный момент свободные иностранцы запрашивают очень большие контракты. Мы не думаем, что они готовы стать лидерами в команде. Легионеру тяжело сыграть на ведущих ролях, имея в команде тройку уровня Кагарлицкий – Чернов – Бумагин. А брать иностранного хоккеиста на вторые роли за такие деньги мы не готовы.



Шипачёв? Мы были в контакте с агентом Вадима. Нам дали понять, что приоритет для Вадима – возвращение в СКА. Мы даже не дошли до обсуждения суммы контракта», — приводит слова Зелепукина официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.