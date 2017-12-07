Пашков: Сорокин и Шестёркин не соответствуют позиции основного вратаря сборной

Олимпийский чемпион Александр Пашков предположил, что уровень игры Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина недостаточен для позиции основного вратаря сборной России.

«Вратарский вопрос – это большая проблема для нашей команды. Хотя, казалось бы, Сорокин и Шестёркин приобрели достаточный опыт, класс их игры, на мой взгляд, не соответствует в полной мере позиции основного вратаря в сборной. Им нужно ещё много потрудиться, чтобы стать твёрдой опорой команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Думаю, что здесь тренеры должны как следует подумать о выборе вратарей и их подготовке», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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