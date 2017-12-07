Александров: матч с «Амуром» будет для «Адмирала» рядовым, мы бьёмся за плей-офф

Нападающий «Адмирала» Виктор Александров поделился впечатлениями от игры с «Куньлунь Ред Стар» (2:4).



«Рад, что получается отличаться в каждом матче против пекинцев, но ещё больше рад, что мы победили. Гол голом, но сейчас главное, что команда выиграла и мы набрали три очка. А то, что забил, — приятный бонус.



Матч с «Амуром»? Это будет рядовая встреча, нам сейчас без разницы – с Хабаровском, «Югрой» или СКА играть. Мы очень много потеряли очков, поэтому сейчас каждый матч для нас важен. Неважно, кто соперник. Шансы на плей-офф ещё есть, надо выигрывать в каждой встрече, чтобы шансы увеличивались», — цитирует игрока официальная группа «Адмирала» в соцсети «ВКонтакте».

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