Карпентер: у «Куньлуня» были позитивные моменты, на которых можно строить работу

Исполняющий обязанности главного тренера клуба «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (2:4).



«Для нас игра состояла из двух разных матчей. В первом мы не смогли увидеть наших лучших игроков, того, чего от них ожидали. Во второй части дело пошло значительно лучше. По ходу встречи было немало позитивных моментов, на которых мы можем строить дальнейшую работу, но в целом этого не хватило, чтобы преодолеть соперника», — приводит слова Карпентера официальный сайт «Адмирала».

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