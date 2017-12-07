Стиллман: «Адмиралу» нужно много работать, но над чем именно — секрет

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Фредрик Стиллман подвёл итоги матча с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (4:2).



«Согласен с главным тренером „Куньлуня“, что сегодня получились две разные игры. У нас было много моментов, когда играли нерешительно. Три очка — это позитивный момент, но есть вещи, над которыми нужно работать.



Над чем нужно работать? Мы сейчас не будем рассказывать, это секрет», — приводит слова Стиллмана официальный сайт «Адмирала».



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