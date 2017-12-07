Два очка Анелёва помогли «Авангарду» взять верх над «Ладой»

Омский «Авангард» на домашнем льду одержал победу над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 4:2.



В составе «ястребов» заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Медведев, Кирилл Семёнов, Максим Чудинов и Юнас Анелёв. У «Лады» голы на свой счёт записали Георгий Белоусов и Кирилл Капустин.



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