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Два очка Анелёва помогли «Авангарду» взять верх над «Ладой»

Хоккей

Омский «Авангард» на домашнем льду одержал победу над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «ястребов» заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Медведев, Кирилл Семёнов, Максим Чудинов и Юнас Анелёв. У «Лады» голы на свой счёт записали Георгий Белоусов и Кирилл Капустин.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
Лада
Тольятти
1:0 – Медведев (Стась, Файзуллин) – 07:52 (5x5), 1:1 – Белоусов (Бочаров, Зернов) – 18:56 (5x4), 2:1 – Семёнов (Михеев, Кошелев) – 22:01 (5x5), 2:2 – Капустин (Воробьёв) – 41:12 (5x5), 3:2 – Чудинов (Анелёв) – 50:02 (5x5), 4:2 – Анелёв – 55:54 (5x4)
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