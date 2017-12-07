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Стали известны полуфиналисты голосования за самую красивую группу поддержки КХЛ

Хоккей

Стали известны полуфиналисты голосования за самую красивую группу поддержки КХЛ. Рейтинг команд — согласно общему количеству голосов в четвертьфинале. Полуфиналы пройдут с 8 декабря 10:00 мск до 9 декабря 18:00 мск. Финал стартует 11 декабря в 12:00 и завершится 12 декабря в 12:00 мск. Пары полуфиналистов: СКА — «Спартак», «Торпедо» — «Северсталь».

Выбери самую красивую группу поддержки КХЛ. 1/4 плей-офф
Финальная стадия главного конкурса хоккейного сезона по схеме плей-офф.

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