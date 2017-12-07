Опубликованы составы команд на московское дерби «Спартак» — ЦСКА

Стали известны составы команд на матч московских «Спартака» и ЦСКА. «Спартак» не побеждает в дерби на протяжении шести матчей кряду.



«Спартак»:



Беспалов (Свенссон);

Лещенко — Стоа — Радил, Калинин — Кулик;

Подшендялов — Дергачёв — Хохлачёв, Лаюнен — Провольнев;

Никонцев — Воронин — Трунёв, Осипов — Юдин;

Талалуев — Черных — Комаров, Мирнов, Бондарев.



ЦСКА:



Юханссон (Третьяк);

Ничушкин — Попов — Петров, Киселевич — Робинсон;

Шумаков — Шалунов — Капризов, Нестеров — Марченко;

Жарков — Андронов — Телегин, Пашнин — Сергеев;

Кузьменко — Светлаков — Григоренко, Любимов, Блажиевский.



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«Спартак» выиграет дерби у ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ «Лада» отберёт очки у «Авангарда», а московские динамовцы одолеют «Йокерит».