Форвард ЦСКА Попугаев вызван в молодёжную сборную вместо Цыплакова

В числе участников новогорского этапа подготовки молодёжной сборной России к чемпионату мира произошли изменения, вместо получившего повреждение нападающего «Спартака» Максима Цыплакова к сбору привлечён нападающий системы ЦСКА Никита Попугаев.



Команда будет тренироваться в Новогорске до 17 декабря, после чего в сокращённом составе отправится на заключительный этап подготовки в американский Рочестер. За океаном к «молодёжке» присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке.



В Рочестере сборная России проведёт два товарищеских матча — 20 декабря с Данией и 23 декабря со Словакией. Первый матч на молодёжном чемпионате мира российская команда проведёт 26 декабря в 20:00 по московскому времени. Соперник — Чехия.

Дронов, Кравцов и Зайцев вошли в расширенный состав молодёжной сборной на МЧМ