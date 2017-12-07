«Югра» крупно проиграла «Автомобилисту», потерпев 12-е поражение подряд

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 0:4. Команда Анатолия Емелина потерпела 12-е поражение подряд, последняя победа датирована 30 октября.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Николай Тимашов, Денис Куляш, Александр Торченюк и Александр Кучерявенко. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж оформил «сухарь», отразив 29 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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