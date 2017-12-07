Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Югра» крупно проиграла «Автомобилисту», потерпев 12-е поражение подряд

Хоккей

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 0:4. Команда Анатолия Емелина потерпела 12-е поражение подряд, последняя победа датирована 30 октября.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Николай Тимашов, Денис Куляш, Александр Торченюк и Александр Кучерявенко. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж оформил «сухарь», отразив 29 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
0 : 4
0:0, 0:4, 0:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Тимашов (Гареев) – 21:05 (5x4), 0:2 – Куляш (Паренто, Паре) – 28:32 (5x5), 0:3 – Торченюк (Тимашов, Гареев) – 30:39 (5x4), 0:4 – Кучерявенко (Чайковски, Миловзоров) – 32:40 (5x3)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Спартак» выиграет дерби у ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Лада» отберёт очки у «Авангарда», а московские динамовцы одолеют «Йокерит».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент