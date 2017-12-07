Скабелка: я абсолютно недоволен легионерами «Авангарда», будем принимать решение

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка оценил встречу с «Ладой» (4:2) и раскритиковал игру легионеров команды.



«Первый период сегодня – это моя и тренерского штаба вина. Начали играть не так, как хотели. «Лада» хорошо побежала, мы были недостаточно агрессивными, играли в пассивный хоккей. Но в перерыве удалось достучаться до игроков, со второго периода взвинтили темп и в третьем периоде уже вкатились и моменты создавали. Единственное, второй пропущенный гол, там сами отдали шайбу. Не можем развить преимущество, быстро пропускаем после заброшенных шайб, начинается нервная игра. Но хорошо, что выиграли сегодня в две шайбы. Из негатива: нападающие опять забили только один гол, у нас есть большой резерв для усиления со стороны форвардов.



Я абсолютно недоволен нашими иностранцами, они играют очень слабо. В ближайшее время мы примем какое-то решение, потому что легионер должен быть сильнее, должен делать результат, а у нас этого не происходит. Надеюсь, что до 20 декабря сумеем что-то предпринять», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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