Белоусов: «Авангард» не переиграл «Ладу», мы проиграли из-за своих ошибок

Нападающий «Лады» Георгий Белоусов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:4).



«Сегодня играли-то неплохо, нельзя сказать, что «Авангард» нас переиграл, перебегал. Пропустили в меньшинстве два гола, проиграли из-за своих ошибок. Игра неплохая, но, к сожалению, результата нет.



Много удалений в третьем периоде? Возможно, поднаедаемся, устаём. Сегодня часто играли в меньшинстве, люди, которые выходят в такой расстановке, устают, другие сидят. С этим тоже многое очень связано, меньше удалений – лучше игра», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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