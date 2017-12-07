Е. Медведев: «Авангарду» удалось забросить 4 шайбы, просто не верится

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги встречи с «Ладой» (4:2).



«Хорошо, что выиграли. Спасибо болельщикам, несмотря на нашу местами блеклую игру, они приходят нас поддерживать. Вышли на игру немножко неготовыми, начинать нужно дома подинамичнее. Потом исправились, поговорили в раздевалке.



Не думаю, что команда зажата. Мы создаём много моментов, проблемы с реализацией и большинством. Да, мало забивают сейчас нападающие, но такие отрезки существуют в каждом сезоне, нужно это перетерпеть, перебороть через работу. Уверен, они станут забивать, и мы будем, как сегодня, забрасывать не меньше трёх-четырёх. У нас на каждую игру установка побольше бросать. Сегодня здорово, удалось забить четыре, просто не верится. По поводу ситуации с Олимпиадой скажу так, что ребята долго готовились и настраиваются на турнир. Знарок сказал, что в любом случае поедут, значит, поедут», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Два очка Анелёва помогли «Авангарду» взять верх над «Ладой»