Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Жердев подписал третий за сезон контракт с рижским «Динамо»

Хоккей

Рижское «Динамо» подписало полноценный контракт с российским нападающим Николаем Жердевым, соглашение рассчитано до конца сезона, информирует KHL Media Team. Латвийская команда подписала с игроком третий контракт за текущий чемпионат.

33-летний Жердев провёл за «Динамо» 15 матчей, записав на свой счёт 6 (3+3) результативных баллов при показателе полезности "-7" и 4 минутах штрафного времени.

Защитник Леонид Беленький подписал с латвийской командой двусторонний контракт на два сезона.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Спартак» выиграет дерби у ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Лада» отберёт очки у «Авангарда», а московские динамовцы одолеют «Йокерит».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент