Жердев подписал третий за сезон контракт с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» подписало полноценный контракт с российским нападающим Николаем Жердевым, соглашение рассчитано до конца сезона, информирует KHL Media Team. Латвийская команда подписала с игроком третий контракт за текущий чемпионат.



33-летний Жердев провёл за «Динамо» 15 матчей, записав на свой счёт 6 (3+3) результативных баллов при показателе полезности "-7" и 4 минутах штрафного времени.



Защитник Леонид Беленький подписал с латвийской командой двусторонний контракт на два сезона.



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