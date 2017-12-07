Кожевников: Зубова рано поменяли, в “Сибири” что, одни звёзды?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о тренерских перестановках в “Сибири”. Новым главным тренером команды стал Владимир Юрзинов-младший, а бывший наставник Павел Зубов вошёл в тренерский штаб.



“Со стороны это нормальное движение. Там что-то надо было менять. “Сибирь” начинала здорово, но потом подсела, пошли невыразительные матчи. По-моему, Зубова рано поменяли. Дай бог, чтобы получилось у Юрзинова. Для него это новая команда. У них там что, одни звёзды?



Сможет ли Юрзинов вывести команду в плей-офф? Я ж не бабка-угадка, не знаю. Дай бог, чтобы у него это получилось”, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

Зубова разжаловали в помощники. Юрзинов спасёт «Сибирь»? Главный тренер «Сибири» снова стал помощником.