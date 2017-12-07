Емелин: «Югра» ищет красивые комбинации, но они не идут

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин подвёл итоги после поражения от «Автомобилиста» (0:4), которое стало 12-м подряд.



«Игрой в большинстве «Автомобилист» нам показал, что не нужно создавать сложностей, надо действовать от простого: бросили, подставили, забили. Вот они и забили в большинстве, а мы — нет. Мы ищем красивые комбинации, но они у нас не идут, мы говорим ребятам, чтобы играли проще. Вот у нас и ни одного реализованного большинства», — приводит слова Емелина официальный сайт команды из Ханты-Мансийска.

«Югра» крупно проиграла «Автомобилисту», потерпев 12-е поражение подряд