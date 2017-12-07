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«Торпедо» дома одержало уверенную победу над «Витязем»

Хоккей

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду оказалось сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 4:1. Команда Валерия Белова прервала свою удачную серию из трёх побед.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Сергей Костицын, Джеффри Кинрейд, Михаил Григорьев и Евгений Мозер. Единственный гол гостей записал на свой счёт Александр Никулин.

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КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
4 : 1
2:0, 1:0, 1:1
Витязь
Московская область
1:0 – Костицын (Баранцев, Захарчук) – 07:20 (5x4), 2:0 – Кинрейд (Захарчук, Ураков) – 07:54 (5x5), 3:0 – Григорьев (Жуков, Ураков) – 36:45 (5x4), 3:1 – Никулин (Головков, Макеев) – 47:41 (5x4), 4:1 – Мозер (Захарчук, Желдаков) – 51:54 (5x5)
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