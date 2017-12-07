«Торпедо» дома одержало уверенную победу над «Витязем»

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду оказалось сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 4:1. Команда Валерия Белова прервала свою удачную серию из трёх побед.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Сергей Костицын, Джеффри Кинрейд, Михаил Григорьев и Евгений Мозер. Единственный гол гостей записал на свой счёт Александр Никулин.



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