Радил: ЦСКА не дал «Спартаку» шанса, в плей-офф выбрал бы СКА

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил поделился впечатлениями от игры с ЦСКА (0:4).



«Спартак» плохо выглядел физически. ЦСКА быстро катался все 60 минут. Они не дали нам шанса. Соперник был более активен, а мы сыграли далеко не лучший матч. Последние две встречи нам явно не удались, мы продолжаем биться за плей-офф. Нужно обязательно до паузы выиграть два оставшихся матча. Очень тяжело играть в зоне ЦСКА. Они здорово выглядят в защите. Думаю, если придётся выбирать перед плей-офф, то лучше сыграть со СКА. Нужно вспомнить, как мы выигрывали раньше.



Видел результат футбольной встречи Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Спартаком», но саму игру не смотрел. Что касается сборной Чехии и предстоящего участия в Кубке Первого канала, то меня в неё не позвали, так как тренеры сказали, что сейчас мне нужно отдохнуть. Со здоровьем у меня порядок», — передаёт слова Радила корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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