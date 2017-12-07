Никонцев: смотрел Лигу чемпионов, у футбольного «Спартака» тоже не сложилось

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев поделился эмоциями от игры с ЦСКА (0:4).



«Первый период мы, в принципе, неплохо играли. Даже момент для гола был. Думаю, физически где-то нас не хватило, где-то борьбы много проигрывали. Тяжело так играть. Какая может быть расслабленность? Никакой расслабленности нет. Команда борется за плей-офф.



Конечно, смотрел матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем», переживал за футбольных одноклубников. Увы, у них тоже не сложилось. Нам надо выигрывать две игры до перерыва. Брать 100% очков. Будем играть только на победу, как и всегда», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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