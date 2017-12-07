Кузьменко: неплохо было бы сыграть со «Спартаком» в плей-офф, есть накал дерби

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал победу в матче с московским «Спартаком (4:0).



«В дерби все хотят победить. Спасибо болельщикам, которые ходят на наши матчи. Спасибо им сегодня за поддержку. Их было слышно лучше, чем спартаковских. Где-то мы не допускаем ошибок, где-то вратари нас подтаскивают. В общем, все играли хорошо.



«Спартак» – ЦСКА всё равно остаётся дерби. Очень интересно играть такие матчи. Сейчас у нас лучше получается выступать в этих играх. Было бы неплохо сыграть со «Спартаком» в плей-офф. Ещё с молодёжной лиги этот накал», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.

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