Новиков: Киселевич играет как «краб», советская история помнит таких защитников

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился наблюдениями об игре ЦСКА, который не пропустил в шести из последних десяти матчей. Также он высоко оценил игру первой пары защитников «армейцев».



“По своему опыту знаю, что есть такой момент — накопление. Это когда команда работает, и даже, если у неё что-то не получается, но она идёт в правильном направлении, она достигает результата. Это касается определённых моментов игры. В атаке у ЦСКА всё складывается неплохо, но сейчас мы ещё стали свидетелями надёжной игры в обороне. Шесть из последних десяти матчей, сыгранных “на ноль” — это серьёзный результат. Понятно, что “на ноль” играет вратарь, но поддержка ему оказывается в двух направлениях — это игра в атаке и в обороне. Когда ЦСКА владеет шайбой, нагрузки на голкипера нет. Система обороны так же формируется таким образом, чтобы нагрузка на вратаря минимизировалась. Он находится на последнем рубеже, где играет удачно и здорово.



Киселевич очень сильно играет. Мне как-то довелось наблюдать его относительно молодым в “Северстали”. Может быть, он не слишком броский и яркий, но это самое главное качество защитника-разрушителя — быть надёжным при выполнении своих функций. Советская история помнит таких защитников, которые были не очень яркими, но очень надёжными, с которыми вратарям было комфортно играть. Их даже “крабами” называли, настолько они были цепкими. И их тренер выпускал в самый ответственный момент. Мы рады за Киселевича. Он показывает надёжную игру, что очень важно, развязывает руки своему напарнику Робинсону. Это очень важно, когда в паре есть один настоящий защитник, последний в обороне, а второй имеет может подключаться к атаке. Киселевич даёт Робинсону такую возможность, хотя он и сам может удачно сыграть в чужой зоне. Любой тренер обращает внимание на таких надёжных защитников, которые умеют играть по месту и чётко выполняют свои непосредственные обязанности», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.



На счету Киселевича 10 (0+10) очков в 33 играх при показателе полезности «+20». Как и в сезоне-2016/17, он является лидером команды по среднему игровому времени за матч (20 минут и 57 секунд), а также по количеству блокированных бросков (41).



В активе Робинсона 15 (4+11) очков в 27 матчах при показателе полезности «+22».



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ЦСКА шесть раз сыграл на ноль в десяти последних играх