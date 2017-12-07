Крикунов: удаления были правильными — не нужно хулиганить и заниматься ерундой

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Югрой» (4:0).



«После поражения в Омске ребята настраивались на игру. Пришлось много поиграть в обороне. Слава богу, у нас хорошо сыграл Владимир Сохатский. В первом периоде мы не создали ничего серьезного, но во втором забили четыре гола. Однако в третьем опять перестали играть как положено. Наверное, сделали 4-5 бросков по воротам соперника. Удаления все были правильные – не нужно хулиганить и заниматься ерундой. Наверное, Сохатский сегодня заработал первую игру на ноль», — цитирует Крикунова официальный сайт «Югры».

«Югра» крупно проиграла «Автомобилисту», потерпев 12-е поражение подряд