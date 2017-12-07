Занковец: ключевым в поражении стала не игра в обороне, а ненужные удаления

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от игры с «Северсталью» (3:5).



«Получилась боевая игра. В третьем периоде, к сожалению, соперник оказался физически более свежим, и удаления, которые мы схлопотали, решили исход матча.



Игра в обороне? Хотелось бы и лучше. Я думаю, ключевой момент в игре — удаления. В третьем периоде силы на исходе, а ты оказываешься в меньшинстве. Особенно сложно, когда удаляются защитники. Поэтому считаю ключевым моментом не то, как мы играли в обороне, а то, что мы удалялись тогда, когда удаляться нельзя», — цитирует Занковца официальный сайт «Северстали».

«Северсталь» одолела «Слован», дублями отметились Кагарлицкий и Рыбин