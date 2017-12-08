Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: десятая победа «Локо» подряд

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно шесть матчей.
«Русские Витязи» одолели «Алмаз» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
3 : 2
0:0, 2:0, 1:2
Алмаз
Череповец
1:0 – Гаврилович (Чуйков) – 31:09 (5x5), 2:0 – Храпский (Горохов) – 35:04 (5x5), 2:1 – Заплатников – 49:07 (5x5), 2:2 – Бакулин (Колесников) – 54:03 (5x5), 3:2 – Горохов (Павлов, Ромаев) – 58:28 (5x5)
«Спутник» дома уступил «Толпару» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
2 : 3
2:0, 0:3, 0:0
Толпар
Уфа
1:0 – Антонов (Смирнов, Лазарев) – 07:04 (5x5), 2:0 – Белохонов (Сарапульцев, Нуруллин) – 12:32 (5x5), 2:1 – Абдеев (Ахияров) – 26:41 (5x4), 2:2 – Ахияров (Котляревский) – 29:41 (5x5), 2:3 – Котляревский (Синявский, Пустозёров) – 32:12 (5x5)
«Ирбис» в овертайме победил «Кузнецких Медведей» — 5:4 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
5 : 4
0:2, 3:1, 1:1, 1:0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 – Караваев (Жданов, Шевченко) – 04:16 (5x5), 0:2 – Ситников (Ивлев, Румянцев) – 09:46 (5x5), 1:2 – Кондратьев (Пьянов) – 21:54 (5x5), 1:3 – Лудцев (Караваев) – 23:13 (5x5), 2:3 – Зайцев (Купчихин, Валеев) – 27:51 (5x5), 3:3 – Вильданов (Пьянов) – 29:32 (5x5), 3:4 – Ситников (Сомсиков) – 43:54 (5x5), 4:4 – Муртазин (Марушев, Ахметгалиев) – 54:51 (5x5), 5:4 – Крутов (Ахметгалиев, Валеев) – 62:36 (5x5)
«Ладья» проиграла «Сибирским Снайперам» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
2 : 3
0:0, 0:2, 2:1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Михайлов (Богуш) – 24:41 (5x5), 0:2 – Кривченков (Аксёненко, Кононов) – 27:58 (5x5), 1:2 – Гришин (Лапков) – 49:21 (5x5), 1:3 – Владимиров – 51:30 (5x5), 2:3 – Зинатуллин (Кухарев) – 52:24 (5x5)
«Реактор» одержал победу над «Авто» — 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
5 : 2
1:0, 2:1, 2:1
Авто
Екатеринбург
1:0 – Шафигуллин (Тимиров, Фазылзянов) – 00:49 (5x5), 2:0 – Паранин (Фавричников) – 28:10 (5x5), 3:0 – Тимиров (Фазылзянов) – 29:14 (5x5), 3:1 – Павленко – 37:54 (5x5), 3:2 – Воронков (Шишков, Дербенёв) – 42:40 (5x4), 4:2 – Пузанов (Хасанов, Хафизов) – 44:28 (5x4), 5:2 – Шафигуллин (Фазылзянов) – 49:44 (5x5)
«Капитан» не сумел обыграть «Локо» — 2:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
2 : 5
0:2, 1:0, 1:3
Локо
Ярославль
0:1 – Жуков – 05:14 (5x5), 0:2 – Жуков – 08:41 (5x4), 1:2 – Гараев (Капкин, Казаков) – 34:42 (5x5), 1:3 – Зенчиков (Червоненко, Жуков) – 41:24 (5x4), 1:4 – Цыганов (Рыбаков) – 44:30 (5x5), 2:4 – Семыкин (Капкин, Хоба) – 46:27 (5x5), 2:5 – Слепец (Коваленко) – 58:33 (5x5)
В ВХЛ было сыграно шесть встреч.
«Динамо» СПб переиграло «Рубин» — 3:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 0
0:0, 3:0, 0:0
Рубин
Тюмень
1:0 – Назаревич (Бирюков, Берлёв) – 23:18 (5x4), 2:0 – Пухов (Назаревич, Ручкин) – 25:24 (5x5), 3:0 – Яценко (Панков, Чебыкин) – 36:56 (5x5)
«СКА-Нева» одолел «Зауралье — 2:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
2 : 1
0:0, 1:0, 1:1
Зауралье
Курган
1:0 – Жихарев (Солянников, Крылов) – 34:30 (5x5), 2:0 – Коренев (Мойсеев, Конозов) – 41:55 (5x5), 2:1 – Рехтин (Кротиков) – 51:51 (5x5)
«Барс» победил «Металлурга» Нк — 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 19:00 МСК
Барс
Казань
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Романцев (Чернов) – 04:08 (5x5), 1:1 – Савельев (Голубев) – 16:45 (5x5), 2:1 – Емец (Осипов, Редков) – 31:52 (5x5), 3:1 – Осипов (Емец, Лучевников) – 42:33 (5x5), 3:2 – Коростин (Кокшаров, Михайлов) – 46:32 (5x5), 4:2 – Голубев (Кара) – 56:08 (5x5)
«Молот-Прикамье» взял верх над «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 6:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
6 : 4
2:2, 2:1, 2:1
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Салахов (Кутугин) – 02:50 (5x5), 2:0 – Ремов (Салахов) – 04:15 (5x5), 2:1 – Дубровин (Шибаев, Васильев) – 05:02 (5x5), 2:2 – Лебедев (Васильев, Мокин) – 07:36 (5x5), 3:2 – Жуков (Чистяков, Шайхулов) – 21:52 (5x4), 4:2 – Синелёв (Ремов, Абрамов) – 23:19 (5x5), 4:3 – Васильев (Рыбницкий, Дубровин) – 35:12 (5x4), 4:4 – Мокин (Васильев) – 47:06 (5x5), 5:4 – Попов (Набиуллин, Сурсов) – 48:02 (5x5), 6:4 – Синелёв (Ремов, Кутугин) – 57:52 (en)
«Торос» переиграл «Чэн Тоу» — 4:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
4 : 3
2:0, 1:0, 1:3
Чэн Тоу
Цзилинь
1:0 – Кузьмин (Баранов, Емелин) – 08:54 (5x5), 2:0 – Гордеев (Возовик, Кузьмин) – 14:47 (5x4), 3:0 – Емелин (Баранов, Дубровский) – 33:11 (5x5), 3:1 – Гиздатуллин (Максимов, Камаев) – 42:52 (5x5), 3:2 – Ячменёв – 44:03 (5x5), 4:2 – Дубровский (Баранов) – 50:54 (4x5), 4:3 – Елисеев (Попов) – 51:43 (5x4)
«Сокол» победил «Рязань» — 3:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Кожевников (Камалов) – 34:23 (5x5), 2:0 – Андрющенко (Скворцов) – 35:31 (5x5), 3:0 – Озолиньш (Андрющенко) – 59:07 (5x5)
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