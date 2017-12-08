Дубль Бэйкса помог «Бостону» разгромить «Аризону»

«Бостон Брюинз» уверенно обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе «Бостона» дублем отметился Дэвид Бэйкс (40-я и 41-я минуты), ещё по одному голу забили Брэд Маршан (1), Давид Крейчи (41), Дэнтон Хайнен (58) и Андерс Бьорк (59). Единственную шайбу за «Аризону» забросил Кристиан Дворак (18). Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал.

Эта победа стала для «Бостона» седьмой в последних девяти играх. «Аризона» потерпела пятое поражение в шести матчах.