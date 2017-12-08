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Дубль Бэйкса помог «Бостону» разгромить «Аризону»

Хоккей

«Бостон Брюинз» уверенно обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе «Бостона» дублем отметился Дэвид Бэйкс (40-я и 41-я минуты), ещё по одному голу забили Брэд Маршан (1), Давид Крейчи (41), Дэнтон Хайнен (58) и Андерс Бьорк (59). Единственную шайбу за «Аризону» забросил Кристиан Дворак (18). Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал.

Эта победа стала для «Бостона» седьмой в последних девяти играх. «Аризона» потерпела пятое поражение в шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
6 : 1
1:1, 2:0, 3:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 00:15 (5x5), 1:1 – Дворак – 17:07 (5x5), 2:1 – Бэйкс (Нэш, Грзелчик) – 33:54 (5x5), 3:1 – Бэйкс – 39:06 (5x5), 4:1 – Крейчи (Маршан, Бержерон) – 40:45 (5x4), 5:1 – Хайнен (Нэш, Миллер) – 57:56 (5x5), 6:1 – Бьорк (Крейчи, Хара) – 58:51 (5x5)
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