«Питтсбург» в овертайме одолел «Айлендерс», Малкин отдал результативный пас

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «пингвинов» отличились Джейк Гюнцель (13-я минута), Фил Кессел (48) и Райли Шихэн (49). За «островитян» голы забили Джордан Эберле (26), Мэтью Барзал (56) и Брок Нельсон (59). Победу «Питтсбургу» принёс точный бросок Мэтта Ханвика на 2-й минуте овертайма. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко.

Эта победа стала для «Пингвинз» пятой в последних шести матчах. «Айлендерс» потерпели третье поражение в четырёх играх.

Видео гола Гюнцеля с передачи Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».