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«Питтсбург» в овертайме одолел «Айлендерс», Малкин отдал результативный пас

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «пингвинов» отличились Джейк Гюнцель (13-я минута), Фил Кессел (48) и Райли Шихэн (49). За «островитян» голы забили Джордан Эберле (26), Мэтью Барзал (56) и Брок Нельсон (59). Победу «Питтсбургу» принёс точный бросок Мэтта Ханвика на 2-й минуте овертайма. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко.

Эта победа стала для «Пингвинз» пятой в последних шести матчах. «Айлендерс» потерпели третье поражение в четырёх играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 3
1:0, 0:1, 2:2, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Гюнцель (Летанг, Малкин) – 12:17 (5x4), 1:1 – Эберле (Пулок, Ледди) – 25:53 (5x5), 2:1 – Кессел (Летанг, Кросби) – 47:29 (5x4), 3:1 – Шихэн (Хагелин) – 48:01 (5x5), 3:2 – Барзал (Мейфилд, Цизикас) – 55:07 (5x5), 3:3 – Нельсон (Лэдд, Хикки) – 58:50 (6x5), 4:3 – Ханвик (Раст) – 61:29 (3x3)

Видео гола Гюнцеля с передачи Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Малкин тоже не промах – отдал великолепную передачу.
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