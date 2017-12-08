Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Два гола Трочека и три очка Юбердо принесли «Флориде» победу над «Виннипегом»

Хоккей

«Флорида Пантерз» прервал свою серию из трёх поражений, обыграв в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе «Флориды» два гола забил Винс Трочек (41-я и 60-я минуты), ещё по одному — Марк Писик (3), Аарон Экблад (4), Денис Мальгин (36) и Мишель Хэйли (50). Джонатан Юбердо отдал 3 результативные передачи. За «Виннипег» шайбы забросили Николай Элерс (16), Адам Лоури (18), Блейк Уилер (25) и Патрик Лайне (42).

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 16 минут 35 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
6 : 4
2:2, 1:1, 3:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Писик (Маккензи, Хэйли) – 02:48 (5x5), 2:0 – Экблад (Юбердо, Барков) – 03:17 (5x5), 2:1 – Элерс (Лайне, Шьяро) – 15:13 (5x5), 2:2 – Лоури (Танев) – 17:43 (5x5), 2:3 – Уилер (Лайне, Перро) – 24:46 (5x4), 3:3 – Мальгин (Севьюр, Макгинн) – 35:47 (5x5), 4:3 – Трочек (Юбердо, Яндл) – 40:48 (5x4), 4:4 – Лайне (Литтл, Бафлин) – 41:51 (5x5), 5:4 – Хэйли (Маккензи, Мэтисон) – 49:58 (5x5), 6:4 – Трочек (Юбердо) – 59:49 (en)
События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон?
Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент