Два гола Трочека и три очка Юбердо принесли «Флориде» победу над «Виннипегом»

«Флорида Пантерз» прервал свою серию из трёх поражений, обыграв в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе «Флориды» два гола забил Винс Трочек (41-я и 60-я минуты), ещё по одному — Марк Писик (3), Аарон Экблад (4), Денис Мальгин (36) и Мишель Хэйли (50). Джонатан Юбердо отдал 3 результативные передачи. За «Виннипег» шайбы забросили Николай Элерс (16), Адам Лоури (18), Блейк Уилер (25) и Патрик Лайне (42).

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 16 минут 35 секунд.