«Сент-Луис» обыграл «Даллас», Тарасенко забил гол, Аллен оформил «сухарь»

«Сент-Луис Блюз» одержал уверенную победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в этой игре отметились Брэйден Шенн (14-я минута), Колтон Парэйко (46) и Владимир Тарасенко (60). Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен отразил все 29 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 53 секунды.

Это второе поражение «Старз» после серии из пяти побед.