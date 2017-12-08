Наместников признан второй звездой матча с «Колорадо»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2.



Второй звездой встречи признан нападающий «молний» Владислав Наместников, который отметился заброшенной шайбой и двумя передачами. Он провёл на площадке 17 минут 58 секунд, нанёс два броска по воротам и завершил матч с показателем полезности «+1».



Первой звездой стал Стивен Стэмкос, набравший 3 (1+2) очка, третьей – Петер Будай.

Видео гола Наместникова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».