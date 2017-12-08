«Тампа» установила клубный рекорд, выиграв 20 из первых 28 матчей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.



«Молнии» одержали 20 побед в первых 28 матчах сезона, установив клубный рекорд. В сезоне-2014/15 «Тампа» добралась до отметки в 20 побед за первые 33 игры.



Команда Джона Купера лидирует в общей турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Форварды Стивен Стэмкос (41 (12+29) очко) и Никита Кучеров (40 (19+21) очков) являются лучшими бомбардирами лиги, вратарь Андрей Василевский – лидер по количеству побед (18).

Фото можно посмотреть также в «твиттере» NHL Public Relations.