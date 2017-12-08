Сиэтл начнёт процесс вступления в НХЛ и может дебютировать в 2020 году

Сиэтл получил право подать заявку на вступление в НХЛ. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что команда из этого города может вступить в лигу в сезоне-2020/21. Вступительный взнос составит $ 650 млн. Беттмэн уточнил, что лига рассматривает только этот вариант расширения.

Ранее городской совет Сиэтла утвердил выделение $ 600 млн на реконструкцию стадиона «Ки-Арена», открытого в 1962 году. Он был домашней ареной клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс» до переезда в Оклахому в 2008 году.

Команда из Сиэтла может стать 32-м клубом НХЛ.

Комиссар Беттмэн сообщил, что город может провести пробную продажу абонементов до того, как будет принято решение о приёме команды в НХЛ. Именно так поступил «Вегас Голден Найтс», начавший играть в лиге в этом сезоне. Вступительный взнос «Вегаса» составил $ 500 млн.

В Сиэтле никогда не было клуба НХЛ, но с 1915 по 1924 годы там играла команда Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья «Сиэтл Метрополитанс», завоевавшая Кубок Стэнли в 1917 году. Тогда она обыграла «Монреаль Канадиенс» в серии до трёх побед со счетом 3-1.