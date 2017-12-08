Болельщик «Сент-Луиса» побыл запасным вратарём на матче с «Далласом»

Болельщик «Сент-Луис Блюз» и владелец абонемента на матчи команды Тайлер Стюарт побыл запасным вратарём команды на матче с «Даллас Старз».



Второй голкипер «блюзменов» Картер Хаттон не смог участвовать в игре. Клуб вызвал из АХЛ вратаря Вилле Хуссо, но он не успевал приехать к началу матча. Поэтому клуб подписал пробный контракт со Стюартом, который участвовал в предматчевой раскатке, а также посмотрел первый период из раздевалки команды. После этого его заменил приехавший Хуссо.



«Услышать предматчевую речь Йео – это было нечто. Я этот день никогда не забуду, это мой подарок на Рождество», — цитирует Стюарта Sportsnet.

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