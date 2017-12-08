Тарасенко прервал шестиматчевую безголевую серию голом в пустые ворота

«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче с «Даллас Старз» со счётом 3:0.



Нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко прервал шестиматчевую безголевую серию, поразив пустые ворота.



До этого Тарасенко забивал последний раз 21 ноября, когда сделал дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Всего в этом сезоне на его счету 13 голов и 17 передач в 29 матчах при показателе полезности «+16».

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Видео гола Тарасенко можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.