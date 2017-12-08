Радулов: если «Даллас» хочет выигрывать, надо забивать, и мы способны на это

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал поражение в матче с «Сент-Луис Блюз» со счётом 0:3.

«Мы слишком много удалялись, этого нельзя делать. Если мы хотим выигрывать, то должны забивать. Мы более чем способны на это. Мы не довольны своими результатами с топ-командами своего дивизиона. Нам надо разобраться с этим, это важно для нашего будущего и настоящего», — цитирует Радулова Dallas News.

Радулов провёл на площадке 20 минут 53 секунды, получил две минуты штрафа, нанёс один бросок и закончил матч с показателем полезности «-1».