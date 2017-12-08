Данис Зарипов сыграет за «Ак Барс» в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов сыграет свой первый матч после возвращения в клуб. 36-летний форвард будет заявлен на игру с ярославским «Локомотивом».

Зарипов в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча из-за наложенной в июле дисквалификации за положительную допинг-пробу. 21 ноября Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала положительное решение по апелляции игрока в спортивный арбитражный суд (CAS). Дисквалификация хоккеиста была сокращена до полугода и он получил возможность с 24 ноября принимать участие в официальных матчах. В этот же день Данис и казанский «Ак Барс» подписали контракт до конца сезона 2018/19.

В КХЛ Зарипов провёл 603 игры, в которых набрал 565 (254+311) очков при показателе полезности "+200".

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