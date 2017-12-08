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«Лос-Анджелес» обыграл «Оттаву» и довёл серию побед до семи встреч

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного сезона НХЛ нанёс поражение «Оттаве Сенаторз». Встреча проходила в «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев.

«Лос-Анджелес» довёл серию побед до семи встреч — это лучшая текущая серия в НХЛ.

«Королям» трижды удавалось выходить вперёд по ходу матча после точных бросков Пирсона, Иафалло и Брауна. Дюшейн и дважды Пажо в составе «Оттавы» сравнивали счёт в игре. В третий раз «Сенаторз» удалось отыграться за девять секунд до конца третьего периода, благодаря сделавшему дубль Пажо. Победу «Лос-Анджелесу» в овертайме принёс гол Даути.

Защитник «Сенаторз» Эрик Карлссон заработал очко за результативную передачу и прервал худшую серию в карьере из 10 матчей без набранных очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 3
1:1, 1:1, 1:1, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Пирсон (Тоффоли) – 14:41 (5x5), 1:1 – Дюшейн (Карлссон, Райан) – 16:24 (5x4), 2:1 – Иафалло (Браун, Даути) – 25:18 (5x5), 2:2 – Пажо (Харпур, Дюмон) – 28:08 (5x5), 3:2 – Браун (Фолин, Копитар) – 56:32 (5x5), 3:3 – Дзингел (Хоффман, Дюшейн) – 59:50 (6x5), 4:3 – Даути (Копитар) – 60:31 (3x3)
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