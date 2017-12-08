«Лос-Анджелес» обыграл «Оттаву» и довёл серию побед до семи встреч

«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного сезона НХЛ нанёс поражение «Оттаве Сенаторз». Встреча проходила в «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев.

«Лос-Анджелес» довёл серию побед до семи встреч — это лучшая текущая серия в НХЛ.

«Королям» трижды удавалось выходить вперёд по ходу матча после точных бросков Пирсона, Иафалло и Брауна. Дюшейн и дважды Пажо в составе «Оттавы» сравнивали счёт в игре. В третий раз «Сенаторз» удалось отыграться за девять секунд до конца третьего периода, благодаря сделавшему дубль Пажо. Победу «Лос-Анджелесу» в овертайме принёс гол Даути.

Защитник «Сенаторз» Эрик Карлссон заработал очко за результативную передачу и прервал худшую серию в карьере из 10 матчей без набранных очков.