Защитник «Нью-Джерси» Лавджой завещал мозг для научных исследований

Защитник «Нью-Джерси» Бен Лавджой сообщил, что принял решение завещать свой мозг для научных исследований, посвящённых влиянию сотрясений и травм головы на развитие хронической энцефалопатии.

33-летний игрок в своей карьере никогда не сталкивался с сотрясениями мозга, но считает, что всё равно может помочь науке. Ранее о подобном шаге заявили несколько бывших игроков НХЛ – Шон Макичерн, Боб Суини, Тед Друри и Крэйг Адамс. Лавджой стал первым из действующих игроков, поддержавшим эту иницативу.

«Хоккей был очень добр ко мне. Он помог мне заработать массу друзей, дал возможность поездить по стране и миру и заниматься тем, что я люблю. Вся моя жизнь вращалась вокруг хоккея, и я хотел бы, чтобы исследование моего мозга помогло сделать игру более безопасной. У меня было много знакомых игроков – и звёзд, и представителей низших лиг – кто сталкивался с сотрясениями, либо даже вынужден был завершить карьеру из-за них. Я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь науке. Я верю в неё», – цитирует хоккеиста TSN.