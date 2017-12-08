OHL: гол Кожевникова за «Виндзор» дал старт «мишкопаду»

Нападающий клуба Молодёжной лиги Онтарио «Виндзор Спитфайрс» Кирилл Кожевников помог своей команде обыграть в домашнем матче регулярного чемпионата «Эри Оттерз» (4:3).

В конце второго периода уроженец Нижневартовска забил первый гол своей команды в этой встрече, чем помог «Виндзору» отыграть дефицит в три шайбы и вырвать итоговую победу. После того как шайба оказалась в воротах, зрители стали бросать с трибун мягкие игрушки – это произошло в рамках традиционной благотворительной акции Teddy Bear Toss. Этот гол стал для 18-летнего россиянина вторым в сезоне.

В нынешнем сезоне на счету форварда 5 (2+3) очков в 27 играх команды.

Видео можно посмотреть в «твиттере» OHL.