Обозреватель The Athletic: несмотря на Шипачёва, НХЛ остаётся мечтой для россиян

Обозреватель североамериканского издания The Athletic Кори Пронман прокомментировал интерес российских хоккеистов к заключению контрактов с клубами НХЛ в свете неудачной попытки нападающего Вадима Шипачёва.

«Не вижу особых преимуществ у КХЛ для российских игроков, за исключением, возможно, семейных обстоятельств. Это лига двух команд с огромными финансовыми проблемами во многих клубах. НХЛ не идеально подходит некоторым россиянам, но остаётся работой мечты. Россияне продолжат приезжать в НХЛ, несмотря на ситуацию с Шипачёвым», — отметил Пронман.

Напомним, что в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 принимают участие 34 российских хоккеиста.

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