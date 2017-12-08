Захаркин: общий уровень мастерства игроков КХЛ падает

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением об уровне игроков в КХЛ и проблемах детского хоккея.

«Уровень игроков в КХЛ снижается. Вот конкретные примеры: игроки владеют шайбой, видим забросы в зону, а ведь российский хоккей всегда отличался тем, что игроки умели создавать моменты, делать передачи, создавать комбинации. А сейчас с этим компонентом у многих большие сложности. Видим, что и общий уровень мастерства хоккеистов снижается.

Колоссальная проблема, когда игрок по чистому льду не может сделать передачу, а партнёр не может принять шайбу. И это мы говорим о хоккеистах, которые доросли до профессиональной команды, более того, играют в КХЛ. Все проблемы российского хоккея связаны в клубок: вытягивая одну ниточку, обсуждая КХЛ, мы возвращаемся в детский хоккей, где недостаточно обучают игроков. Так одна проблема потом переходит в другую, всё оказывается взаимосвязано.

В детском хоккее требуют результатов от тренеров. И происходит следующее: в детской команде есть один-два игрока, которые приносят результат, и тренер даёт им больше всего игрового времени. В детском хоккее важно обучить игрока всем техническим элементам. Нужно сравнивать игрока с самим собой, оценивать, как мальчик развивается. У нас результат в игре, в турнире становится мерилом правильной работы, тренер ради побед использует лучших хоккеистов, они, как правило, сильнее или быстрее других. Потом они переходят в следующую возрастную группу, преимущество в силе и скорости пропадает, а технически хоккеисты уже не подготовлены", — цитирует специалиста «Спорт Бизнес Online».