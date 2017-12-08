Хиетанен: ещё ничего не закончено, моей целью остаются Олимпийские игры

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен после победы над финским «Йокеритом» (1:0) рассказал о ситуации с невызовом в сборную Финляндии. Хиетанен выступал за сборную на семи чемпионатах мира за последние восемь лет, а в этом сезоне впервые с 2011 года не был приглашён в главную команду страны на два подряд этапа Евротура.

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«Конечно, я хотел быть вызванным на Кубок Первого канала. Всегда хочу играть за национальную команду страны, особенно в год Олимпиады. Состав на московский турнир — это прямая путёвка в команду на Олимпиаду. Но для меня ещё ничего не закончено. Мы немного поговорили с главным тренером сборной Марьямяки. Моей целью остаётся Олимпиада», — сказал Хиетанен в интервью газете Iltalehti.

В сезоне-2017/18 хоккеист принял участие в 33 матчах «Динамо» и набрал 10 (4+6) очков за результативность при показателе полезности "+2". За сборную Финляндии Хиетанен провёл 129 матчей на чемпионатах мира и этапах Евротура.