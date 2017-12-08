Трочек — о травме Баркова: это отстой, огромный удар по команде

Нападающий «Флориды Пантерз» Винс Трочек прокомментировал травму партнёра по команде Александра Баркова, не сумевшего доиграть матч с «Виннипег Джетс» (4:6) после пропущенного силового приёма от Джейкоба Троубы.

События дня НХЛ. Наместников идёт на рекорд, а Якупов снова в запасе Малкин и Тарасенко тоже были на уровне.

«Это отстой. Он мозг команды, наш лидер. Потеря Баркова — это огромный удар по команде», — цитирует хоккеиста издание Iltalehti.

Барков в игре с «Джетс» провёл на льду 12 минут 12 секунд и успел отметиться голевой передачей. В нынешнем сезоне на счету финского нападающего 27 (10+17) очков в 28 матчах клуба. Он входит в тройку лучших бомбардиров команды.

Видео силового приёма Троубы на Баркове можно посмотреть в «твиттере» Forward Mile NHL‏.