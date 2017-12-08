Капитан «Монреаля»: Радулов, наверное, лучше всех в мире владеет шайбой

Капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти высоко оценил талант Александра Радулова, с которым играл в одной команде в сезоне-2016/17.

«Как любой нападающий, стараюсь заставить оборону соперника совершить ошибку, а они пытаются отобрать у тебя шайбу. Радулов, наверное, лучше всех владеет шайбой, потрясающе защищает её – наверное, в этом он лучший в мире. Для того чтобы нанести бросок, нужно забрать шайбу. Мне нравится играть вместе с Филиппом Дано и Эндрю Шоу, но они играют совсем в другом стиле. У нас был определённый успех, мы больше внимания уделяем обороне. Сейчас мне приходит много передач в самых разных областях площадки, мне нужно стараться конвертировать их в набранные очки», — приводит слова Пачьоретти The Athletic.

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