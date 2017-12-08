Пиганович: когда говорят: «Назаров ударил», не понимают, о чём идёт речь

Защитник «Нефтехимика» Олег Пиганович, признанный лучшим защитником прошлой недели КХЛ, рассказал о причинах пропущенного сезона-2016/17 и работе с главным тренером команды Андреем Назаровым.

«В «Торпедо» у меня было двухлетнее соглашение, но что-то пошло не так, я знал, что со мной планируют расстаться, и прекрасно понимал, что до конца дозаявочной кампании это может произойти. Так и случилось. Мне сказали, что это бизнес, клубу пришлось выплатить мне часть контракта, но „Торпедо“ уже нашло человека на мою позицию. Я ещё почему после «Торпедо» никуда не пошёл. Была другая травма — повреждено плечо. Думал, что раз так случилось, то долечусь до конца сезона, а потом начну поиски клуба. Но всё вышло иначе.

Назаров становится добрее. Раньше, мне кажется, он был гораздо жестче, чем сейчас. В нём появилась солидность. Он уже вряд ли волнуется по пустякам, хотя огонь в нём, безусловно, остаётся. Назаров всё переживает, всё пропускает через себя. Конечно, он даёт волю эмоциями иногда, но всё по делу. Нет такого, чтобы он стал докапываться до тебя только потому, что ты есть.

Реакция Назарова на ошибку Густафссона при счёте 1:1 в игре со СКА (1:3)? Мне кажется, что когда говорят: «Назаров ударил», то немного не понимают, о чём идет речь. Поверьте, если он действительно кого-то ударит, то будет большой скандал, и никому мало не покажется. Но покричал он знатно. Уверен, что Эрик понял каждое слово", — сказал Пиганович в интервью официальному сайту КХЛ.