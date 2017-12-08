1/2 плей-офф. Девушки из группы поддержки «Торпедо» в хоккейной форме

«Чемпионат» проводит голосование за самую красивую группу поддержки КХЛ. В 1/2 плей-офф соперничают следующие пары: СКА – «Спартак» и «Торпедо» — «Северсталь». К решающим раундам участники конкурса подготовили новые фотографии. Знакомьтесь с девушками из группы поддержки нижегородского «Торпедо».

Проголосовать за них вы можете по ссылке. Голосование в полуфиналах завершится 9 декабря в 18:00 мск. Финал начнётся 11 декабря в 12:00 и продлится до 12 декабря 12:00 мск.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»