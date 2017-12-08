Родченков: был категорически против того, чтобы давать «Дюшес» сборной в Сочи

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, как планировали использовать коктейль «Дюшес» в мужской сборной России на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«В этот день я встретился с Нагорных, Родионовой, Зинэтулой Билялетдиновым, главным тренером сборной, и Валерием Коновым, главным врачом команды. Мы с Коновым были категорически против того, чтобы давать коктейль «Дюшес» (алкогольный коктейль, разработанный специально для маскировки запрещённых веществ. – Прим. «Чемпионата») сборной. Их не контролировали. Я знал, что они не будут следовать протоколу, как надо.

Таким образом, включение их в список было риском, потому что не было никакой гарантии, что они прекратят использовать коктейль в соответствии с планом. Я боялся, что, если кто-то из игроков получит травму, они уедут из России и будут проходить допинг-контроль за границей. Многие играют в НХЛ. Тогда обнаружат следы «Дюшеса».

Мы с Билялетдиновым и Коновым встретились отдельно и согласились, что нужно дальше выступать против этого. Я записал это в дневнике», – сказал Родченков Walden Macht & Haran.