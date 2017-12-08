Клинкхаммер: воодушевлён, что сыграю с Зариповым в одном звене

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от предстоящей игры в одной тройке с Данисом Зариповым, который сегодня дебютирует в этом сезоне в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». На утренней раскатке Зарипов занимался в звене с Ткачёвым и Клинкхаммером.

Данис Зарипов сыграет за «Ак Барс» в матче с «Локомотивом»

«Думаю, что Зарипов нам очень поможет. У него отличный бросок, да и в целом это очень сильный игрок. Сегодня у нас будет серьёзный противник, так что настрой будет максимальным. Конечно, Зарипов и Косов — это совершенно разные игроки, но я надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание как можно быстрее. Мне выпала честь играть с двумя такими мастерами, так что буду стараться работать у бортов, на пятаке и помогать партнёрам.

Да, это один из лучших игроков в лиге. Повторюсь, что очень воодушевлён от того, что буду играть с ним в одном звене", — сказал хоккеист в интервью «Спорт Бизнес Online».